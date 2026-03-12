Il BMW Group ha presentato un bilancio positivo nel contesto di un mercato automobilistico caratterizzato da difficoltà e tensioni geopolitiche. La casa automobilistica ha registrato buoni risultati, in particolare nel settore dell'elettrificazione, dimostrando una strategia di continuità e adattamento nonostante le sfide del settore.

Utili oltre i 10 miliardi di euro e risparmi per 2,5 miliardi: Oliver Zipse conferma la strategia della neutralità tecnologica mentre il Gruppo accelera il debutto della NEUE KLASSE In un panorama automobilistico globale segnato da incertezze geopolitiche e sfide commerciali, il BMW Group ha scelto di rispondere con la coerenza e la resistenza. Durante la Conferenza Annuale 2026 a Monaco, l'azienda ha presentato i risultati di un 2025 definito "straordinario", un anno in cui la solidità finanziaria si è intrecciata con un'accelerazione decisa verso il futuro elettrico e digitale. Nonostante l'ostacolo rappresentato dall'aumento dei dazi, il Gruppo ha confermato la sua capacità di generare valore, superando nuovamente i 10 miliardi di euro di utile ante imposte (EBT) e mantenendo un margine EBT stabile al 7,7%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BMW Group, un bilancio positivo in un mercato irto di ostacoli: bene l’elettrificazione

