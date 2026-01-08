Il BMW Group si conferma tra i datori di lavoro più attrattivi a livello globale

Il BMW Group si conferma tra i datori di lavoro più attrattivi a livello globale, grazie a una strategia ben definita, prodotti innovativi e una leadership competente. Questi elementi contribuiscono a mantenere l’azienda come un punto di riferimento nel settore, offrendo opportunità di crescita e stabilità ai propri dipendenti. La reputazione di BMW come datore di lavoro si rafforza, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato tra innovazione e responsabilità.

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Una strategia chiara, prodotti attrattivi e una leadership competente rappresentano oggi fattori decisivi per l'attrattività dei datori di lavoro. In un contesto globale caratterizzato da incertezza economica e geopolitica, il BMW Group si conferma un partner affidabile per i propri collaboratori. Numerosi studi recenti lo confermano, riconoscendo ancora una volta il BMW Group tra i datori di lavoro più attrattivi nel 2025. Il Trendence Professionals Barometer 2025 ha premiato il BMW Group per la quattordicesima volta consecutiva come miglior datore di lavoro in Germania.

