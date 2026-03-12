Nel 2025, il Gruppo BMW ha registrato un utile prima delle imposte di 10,2 miliardi di euro. Nonostante un calo dei ricavi del 6,3% rispetto all’anno precedente, i margini sono rimasti stabili. La cifra si riferisce alla performance complessiva del gruppo, che ha visto una significativa diminuzione delle entrate in Cina.

Il Gruppo BMW ha chiuso il 2025 con un utile prima delle imposte di 10,2 miliardi di euro, confermando la solidità dei margini nonostante un calo dei ricavi del 6,3% rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano come la casa bavarese stia navigando le turbolenze del mercato globale mantenendo una redditività stabile al 7,7%, mentre l’elettrificazione accelera verso il futuro della Neue Klasse. In questo scenario complesso, dove i ricavi scendono a 133,5 miliardi e le vendite in Cina registrano un crollo del 12,5%, emerge chiaramente che la resilienza aziendale non dipende dalla crescita lineare dei volumi, ma dalla capacità di adattare la strategia ai mercati reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BMW 2025: utili da 10,2 miliardi, Cina crolla ma il margine

Argomenti discussi: Bmw fa eccezione: utili stabili a 7 miliardi nel 2025. Ma li prevede in calo nel 2026 per l’effetto dei dazi sui margini.

BMW non frena: utili sopra i 10 miliardi e focus sulla Neue KlasseTra dazi, Cina e valute, BMW chiude il 2025 con margini stabili e BEV in crescita. Nel pieno di uno scenario globale segnato da dazi, pressione competitiva in Cina e impatto dei cambi, il BMW Group ha ... affaritaliani.it

BMW, utili 2025 in calo del 3%: pesano i dazi sul margine autoBMW ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile netto di 7,45 miliardi di euro, registrando una flessione del 3% rispetto all'anno precedente. teleborsa.it