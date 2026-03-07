A Giugliano, le forze dell’ordine hanno individuato un deposito illegale che conteneva targhe straniere e una sirena simile a quella delle forze dell’ordine. L’area è stata sequestrata e sono in corso accertamenti sulle provenienze dei veicoli e degli oggetti trovati. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata nell’ambito delle indagini.

Scoperto un deposito abusivo con targhe straniere e persino una sirena delle forze dell’ordine. È quanto hanno trovato i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano, che hanno denunciato due uomini del posto, di 37 e 28 anni, ritenuti responsabili di falsità materiale commessa da privato e possesso di segni distintivi contraffatti. I militari stavano pattugliando via Santa Maria a Cubito quando, nella parte più periferica e rurale della strada, hanno notato delle luci accese all’interno di un locale fatiscente. Insospettiti, si sono avvicinati alla saracinesca abbassata e hanno sentito due uomini parlare di auto e targhe. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, scoperto deposito abusivo con targhe straniere e sirena delle forze dell’ordine

Giugliano In Campania: locale abusivo pieno di targhe straniere e una sirena della PoliziaNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta.

Rave party abusivo a Padula: bloccate circa 100 persone, l'intervento delle forze dell'ordineStavano allestendo un rave party senza alcuna autorizzazione, questa mattina, in località Mandranello di Padula, nell’area dell’ex polveriera, ma...

Una selezione di notizie su Giugliano scoperto deposito abusivo con....

Giugliano in Campania. Locale abusivo, targhe straniere e sirena delle forze dell’ordine in autoControllo dei Carabinieri a Giugliano in Campania: scoperto un locale abusivo con 33 targhe straniere sospette e una sirena delle forze dell’ordine. Denunciati due uomini del posto. agro24.it

Giugliano in Campania: deposito abusivo con targhe straniere e sirena delle forze dell’ordine, due denunciatiLe indagini sono tuttora in corso per chiarire la provenienza delle targhe e l’eventuale utilizzo delle stesse in attività illecite ... ilgazzettinovesuviano.com