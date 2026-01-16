I vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti ieri pomeriggio per soccorrere un cavallo rimasto intrappolato in un dirupo. L’intervento, condotto con attenzione, ha portato al salvataggio dell’animale, evitando conseguenze più gravi. L’intervento si inserisce nelle attività di emergenza quotidiane finalizzate alla tutela degli animali e alla sicurezza del territorio.

Cerveteri, 16 gennaio 2026 – Nel pomeriggio di ieri i V igili del fuoco di Cerveteri sono stati protagonisti di un intervento particolare che si è concluso con un lieto fine. L’episodio, avvenuto in via di Gricciano, ha visto l’intervento dei soccorritori per liberare un cavallo disorientato e intrappolato in un dirupo. L’intervento è stato reso complesso dalla presenza di un fitto canneto che ha ostacolato l’accesso all’animale. L’animale, disorientato dal fitto canneto, non era in grado di uscire autonomamente dalla situazione di pericolo. I soccorritori, giunti sul posto, hanno utilizzato motoseghe per farsi largo tra la vegetazione e raggiungere il cavallo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Cane nel dirupo recuperato dai pompieri

Leggi anche: Cane precipita in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cavallo finisce in un dirupo a Cerveteri: corsa contro il tempo per salvarlo; Cerveteri, cavallo finisce in un dirupo. Recuperato dai Vigili del Fuoco; Cerveteri – Cavallo disorientato cade in un dirupo: salvato dai Vigili del fuoco; Cavallo intrappolato in un dirupo salvato dai vigili del fuoco.

Cerveteri, cavallo intrappolato in un dirupo: salvato dai pompieri - L'animale, disorientato dal fitto canneto, non era in grado di uscire autonomamente dalla situazione di pericolo ... ilfaroonline.it