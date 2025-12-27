Il magnate russo bloccato e liberato Natale in cella no all’estradizione
É già libero l’ex parlamentare e magnate russo arrestato a Malpensa il giorno di Natale. Victor Khoroshavtsev è accusato in Russia di aver realizzato una frode da oltre cento milioni, denaro sottratto ai fondi pensione e poi portato all’estero. Victor Khoroshavtsev era stato arrestato ieri l’altro a Somma Lombardo in esecuzione di un mandato di cattura internazionale: ieri è tornato in libertà in seguito a una decisione della Corte d’Appello. Il settantatreenne, secondo quanto è stato ricostruito, voleva trascorrere le festività natalizie con la figlia che vive a Milano e per questo era arrivato in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
