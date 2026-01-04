Jasmine Paolini parte male e cede ad una solida Bencic in United Cup | Italia-Svizzera 0-1

Nella sfida tra Italia e Svizzera della United Cup 2026, Jasmine Paolini ha iniziato con difficoltà, cedendo il primo punto alla solida Belinda Bencic. La partita inaugurale del confronto ha visto la tennista italiana affrontare una giornata complicata, lasciando gli altri risultati aperti nella fase iniziale del gruppo.

Avrebbe voluto festeggiare il compleanno con una vittoria Jasmine Paolini, impegnata nel match inaugurale della sfida tra Italia e Svizzera, valida per il Gruppo C della United Cup 2026. La n.8 del mondo, però, è stata sconfitta da Belinda Bencic (n.11 WTA) con il punteggio di 6-4 6-3, al termine di 1 ora e 54 minuti di gioco. Un confronto in cui la maggiore solidità della svizzera ha fatto la differenza, soprattutto al servizio, fondamentale nel quale l’elvetica è risultata nettamente più incisiva. La Svizzera si è così portata sull’1-0 e ora toccherà a Flavio Cobolli affrontare Stan Wawrinka per provare a tenere aperta la contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

