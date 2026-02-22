Bimbo di 15 mesi muore dopo ingestione di cocaina L'avvocato della madre | Non ne fa uso pronta anche ai test

Il decesso di Romyr Tonio, un bimbo di 15 mesi, si è verificato a Vasto lo scorso agosto, a causa dell’ingestione di cocaina. La madre del bambino si dichiara estranea all’uso di sostanze stupefacenti e si sottoporrà a test per dimostrarlo. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le responsabilità. La famiglia del piccolo sta affrontando un momento difficile, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sulla vicenda.

Il piccolo Romyr Tonio, 15 mesi, è morto a Vasto lo scorso agosto. Ora la madre è indagata e il suo avvocato spiega a Fanpage.it: "Vicenda non conclusa, sono solo le indagini preliminari. La posizione della madre verrà archiviata". Possibile il coinvolgimento di terzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Chieti, bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingerito cocaina: indagata la madreA Vasto, in provincia di Chieti, la morte di un bambino di 15 mesi è legata all’ingestione di cocaina, secondo quanto accertato dagli investigatori. Bimbo muore a 15 mesi dopo aver ingerito cocaina trovata in casa a Vasto: madre indagata per omicidio colposoA Vasto, un bambino di 15 mesi è morto ad agosto dopo aver ingerito cocaina trovata in casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ingoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesi; Bambino muore a 15 mesi per ingestione di cocaina: madre sotto accusa a Vasto; Bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingoiato cocaina: sotto accusa la madre; Chieti, bimbo di 15 mesi morto in casa. Indagata la madre. Il piccolo aveva assunto dosi letali di cocaina. Bimbo morto a 15 mesi per la cocaina, la mamma: «Non sapevo della droga in casa»VASTO È sconvolta per la piega che stanno prendendo le indagini Laura Ionela Mitran, madre del piccolo di quindici mesi, Ramyr Tonio, deceduto lo scorso 10 agosto all’ospedale San ... ilmattino.it Il bimbo di 15 mesi morto a Vasto aveva ingerito cocaina: la mamma aveva mentito, indagata per omicidio colposoIl bimbo di 15 mesi morto a Vasto ad agosto non è deceduto per soffocamento ma per ingestione accidentale di una elevata quantità di cocaina ... fanpage.it ++ Gravissimo un bimbo di 5 mesi, caduto alla madre colta da malore ++ Una donna ha avuto un malore mentre teneva in braccio il figlio di cinque mesi: il piccolo è caduto e ha battuto la testa. È accaduto a Pessione, frazione di Chieri (To). Il 118 è intervenuto - facebook.com facebook Il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi, in fin di vita dal 23 dicembre dopo avere subito il trapianto di un cuore arrivato danneggiato a causa di un errore commesso nella fase dell'espianto, è morto. Lo ha reso noto l’Azienda Ospedaliera dei C x.com