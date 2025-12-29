Resta intrappolato sul tapis roulant del resort sciistico in Giappone bimbo di 5 anni muore in ospedale

Un bambino di 5 anni ha perso la vita in Giappone dopo essere rimasto incastrato in un tapis roulant di un impianto sciistico. L'incidente si è verificato durante una visita in resort con la famiglia. Il bambino è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali. La tragedia ha suscitato attenzione sulle misure di sicurezza negli impianti sciistici.

