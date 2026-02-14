Maltrattamenti aggravati nei confronti delle figlie | l’ex consigliere Singh verso il processo

Balwinder Singh, ex consigliere comunale di Brescia, dovrà rispondere di maltrattamenti aggravati nei confronti delle figlie, un procedimento che si apre dopo le accuse di comportamenti violenti e oppressivi. La vicenda riguarda anche la moglie e il figlio maggiore, coinvolti nello stesso procedimento, che si svolgerà nei prossimi mesi davanti al tribunale. Singh, eletto nel 2023 con la lista di Fabio Rolfi, si trova ora davanti alla giustizia dopo che le sue figlie hanno denunciato episodi di violenza familiare. La vicenda ha sollevato grande attenzione nella comunità e tra gli esponenti politici locali.

Dalle aule di palazzo Loggia a quelle del tribunale: Balwinder Singh, ex consigliere comunale di Brescia eletto nel 2023 con la lista "Fabio Rolfi sindaco", sarà giudicato insieme alla moglie e al figlio maggiore per maltrattamenti aggravati. Si era dimesso il due aprile scorso, dopo le forti pressioni del suo gruppo consiliare Brescia Civica, che, insieme a tutto il centrodestra, aveva preso le distanze dal 49enne dopo la diffusione della notizia dell'indagine a suo carico. Secondo la Procura, le ragazze sarebbero state sottoposte a vessazioni fisiche e psicologiche continue: insultate, picchiate, minacciate e rigidamente controllate.