La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di domiciliari nei confronti di un uomo di 40 anni, accusato di aver maltrattato l’ex compagna. La misura è stata decisa dal gip dopo aver raccolto elementi che confermerebbero le violenze. L’uomo ora dovrà restare a casa, mentre gli investigatori continuano le verifiche.

In particolare, a partire dall’anno 2016 l’indagato controllava quotidianamente ogni aspetto della vita della compagna, sottoponendola sovente ad umiliazioni ed aggressioni in un’escalation di violenze crescenti. In sede di esecuzione è stato altresì disposto il sequestro del telefono in uso all’indagato, in virtù dell’obbligatorietà di tale atto introdotta dalla legge sul femminicidio per tali tipi di reato.Il provvedimento oggi eseguito – avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione – è stato disposto in fase di indagini preliminari e il destinatario dello stesso è persona sottoposta alle indagini, quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Maltrattamenti aggravati all'ex compagna, quarantenne ai domiciliari

