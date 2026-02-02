La cantante Billie Eilish si aggiudica il premio come miglior canzone dell’anno con “Wildflower” ai Grammy. Durante la cerimonia, sul palco si sono visti molti segni di protesta, come la spilletta “Ice Out”. Tra i premi, anche Lady Gaga con “Mayhem” come miglior album pop e Kendrick Lamar come miglior album rap. Olivia Dean si porta a casa il riconoscimento come artista emergente.

Billie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy Award con «Wildflower» canzone dell'anno. Mentre «Debì Tirar Màs Fotos» di Bad Bunny ha vinto come miglior album dell'anno e «Mayhem» di Lady Gaga ha come miglior album pop. Quindi Kendrick Lamar miglior album rap, Olivia Dean miglior artista emergente. È la terza vittoria per Billie Eilish dopo «Bad Guy» del 2020 e, nel 2024, per il contributo alla colonna sonora del film Barbie, «What Was I Made For?». Billie si è presentata sul palco con una spilletta «Ice Out» assieme al fratello Finneas, che ha scritto il brano premiato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Grammy, è «Wildflower» di Billie Eilish la canzone dell'anno. Sul palco il messaggio politico di protesta con la spilletta «Ice Out»

Approfondimenti su Billie Eilish Wildflower

La cerimonia dei Grammy premia Billie Eilish con la canzone dell'anno per «Wildflower».

Recentemente, Billie Eilish ha descritto l’ICE come un “gruppo terroristico” in seguito alla sparatoria di Minneapolis.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Billie Eilish – WILDFLOWER COLORS | Mesmerizing Performance | Top Hits 2025

Ultime notizie su Billie Eilish Wildflower

Argomenti discussi: Ai Grammy è Wildflower di Billie Eilish canzone dell'anno. Messaggio politico con la spilletta Ice Out; Ai Grammy 'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno; Ai Grammy 'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno; Grammy Awards 2026, i vincitori: da Bad Bunny a Lady Gaga.

Grammy, è «Wildflower» di Billie Eilish la canzone dell'anno. Sul palco il messaggio politico dell'artista con la spilletta «Ice Out»?A «Mayhem» di Lady Gaga il Grammy per il miglior album pop. Kendrick Lamar miglior album rap, Olivia Dean miglior artista emergente ... msn.com

Ai Grammy 'Wildflower' di Billie Eilish è canzone dell'anno(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Billie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy con Wildflower canzone dell'anno. E' la terza vittoria per la cantante dopo Bad Guy del 2020 e, nel 20 ... msn.com

Billie Eilish vince per la miglior canzone dell'anno, ma oltre la musica a Los Angeles fanno notizia i duri attacchi degli artisti all'ICE e a Trump. Segui le premiazioni dei Grammy Awards su Rainews.it - facebook.com facebook

Le star contro l'Ice, da Billie Eilish a Jenna Ortega. Prendono posizione anche Ariana Grande, Glenn Close e Mark Ruffalo. #ANSA x.com