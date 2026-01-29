La stazione di Sondrio riapre ai viaggiatori dopo nove mesi di lavori. La biglietteria torna al suo posto, pronta a riprendere l’attività normale. Questa mattina, alle 11, è stato tagliato il nastro del nuovo sottopasso a Forcola, mentre lunedì si è conclusa l’inaugurazione dei primi tre chilometri della Variante di Tirano. La città torna così a muoversi con un’area più moderna e funzionale.

Nove mesi di lavori, dal maggio scorso. Domani, nel corso della stessa settimana che ha visto, lunedì, l’inaugurazione dei primi 3,3 chilometri della Variante di Tirano e, proprio stamane alle 11, il taglio del nastro del nuovo sottopasso realizzato da Rfi e Anas a Forcola, nella frazione di Sirta, la stazione ferroviaria di Sondrio riapre ai viaggiatori. Nei giorni scorsi chi passava davanti all’edificio lo avrà notato quasi del tutto liberato da ponteggi e teli che ne coprivano la facciata che, a breve, sarà completamente restituita anche alla vista, in tempo, insomma, per l’avvio dei Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stazione rinnovata. La biglietteria torna al suo posto

Approfondimenti su Stazione Rinnovata

Uomini e Donne sospeso: quando torna e cosa va in onda al suo posto Come ogni anno, Uomini e Donne si ferma per le festività di Natale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Stazione Rinnovata

Argomenti discussi: Stazione rinnovata. La biglietteria torna al suo posto.

Chiusa la biglietteria in stazione, il sindaco si appella a TrenordVIGEVANO. La biglietteria della stazione di Vigevano resterà chiusa, e l’ennesimo avviso affisso al vetro dello sportello dedicato, indica ancora tra i punti vendita autorizzati, l’edicola di corso ... laprovinciapavese.gelocal.it

Savona, la biglietteria di Tpl alla stazione di piazza Aldo Moro si sposta al piano superioreLavori in corso: spazi più ampi per l’utenza e preparativi per il sistema di bigliettazione digitale Liguria Go ... savonanews.it

crociere e futuro del porto, bucci mette sul tavolo la “ricetta” per alzare l’asticella: molo più lungo, stazione marittima rinnovata e un coordinamento vero per rendere trieste più competitiva e pronta a reggere la sfida del turismo che arriva dal mare - facebook.com facebook

Sicurezza a Rieti: rinnovata la vigilanza armata in stazione, furti in forte calo e videosorveglianza efficiente x.com