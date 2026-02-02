Questa notte, la stazione di Arezzo sull’autostrada A1 rimarrà chiusa per tre notti di fila. I lavori riguardano la sostituzione delle barriere di sicurezza e alcuni interventi di riqualificazione. Chi passa da quelle parti dovrà pianificare percorsi alternativi e fare attenzione alle eventuali deviazioni. La chiusura si ripeterà nelle prossime notti per garantire la sicurezza e migliorare l’infrastruttura.

Sull’ Autostrada A1 Milano-Napoli sono previste chiusure notturne della stazione di Arezzo per consentire lavori propedeutici alla sostituzione delle barriere di sicurezza e interventi di riqualificazione dei cosiddetti punti singolari. Nel dettaglio, la stazione resterà chiusa secondo il seguente programma: dalle 22 di lunedì 2 alle 6 di martedì 3 febbraio 2026, sarà interdetta l’entrata verso Firenze e l’uscita per i veicoli provenienti da Roma;. nelle notti di martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, sempre nella fascia oraria 22-6, la chiusura riguarderà l’uscita per chi proviene da Roma.. Per limitare i disagi alla circolazione, si consigliano percorsi alternativi: la stazione di Valdarno per l’entrata in direzione Firenze e quella di Monte San Savino per l’uscita dei veicoli provenienti da Roma. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Autostrada A1, stazione di Arezzo chiusa per tre notti: il calendario dei disagi

Approfondimenti su Arezzo Stazione

Questa notte la stazione di Arezzo sull'autostrada A1 è stata chiusa per tre notti di fila.

Ultime notizie su Arezzo Stazione

