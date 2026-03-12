Alla 59ª Esposizione Internazionale d’Arte, il padiglione russo sarà diretto da Ekaterina Vinokurova, figlia del ministro degli Esteri russo. La decisione di affidarle la gestione è stata annunciata negli ultimi giorni, rendendo noto il suo ruolo all’interno della manifestazione artistica. La sua presenza segna un cambiamento nella conduzione del padiglione, che sarà sotto la sua responsabilità durante tutta la durata della Biennale.

La gestione del padiglione russo alla Biennale di Venezia passerà sotto la responsabilità diretta della figlia del ministro degli Esteri Sergey Lavrov, Ekaterina Vinokurova. Questa notizia emerge in un contesto dove le dinamiche internazionali si intrecciano con la storia dell'arte veneta, ponendo domande sulla natura stessa della partecipazione russa all'evento lagunare. L'edificio che ospiterà l'esposizione, progettato nel 1914 dall'architetto Alexey Shchusev, non è solo uno spazio espositivo ma un simbolo storico. La proprietà e la gestione operativa sono affidate a una società denominata Smart Art, di cui la signora Vinokurova è comproprietaria insieme alla commissaria Anastasia Karneeva.

© Ameve.eu - Biennale: la figlia di Lavrov guida il padiglione russo

