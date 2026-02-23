Spari a Castellammare | arrestato commerciante aveva una pistola con matricola cancellata
Un commerciante di Castellammare di Stabia ha sparato in strada e ora è stato fermato. La sua azione è stata motivata da una disputa con un altro uomo. Durante la perquisizione nel suo box, gli agenti hanno rinvenuto una pistola con la matricola cancellata, nascosta tra vecchi attrezzi. La scoperta di questa arma ha confermato le sospetti delle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.
