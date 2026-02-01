Rapina in un bar zona Il Romito spari con una pistola a salve

Una rapina si è verificata venerdì sera in un bar nella zona Il Romito. Due uomini armati hanno colpito alle spalle il titolare, che stava per chiudere il locale. I malviventi hanno sparato con una pistola a salve, ma non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Aggredito alle spalle. Una rapina si è consumata la sera dello scorso venerdì 30 gennaio, intorno alle ore 20, ai danni del titolare di un bar panetteria, sorpreso suo malgrado dai malviventi mentre stava chiudendo il locale. L'esercizio in questione è 'Il ritrovo dei.' di via delle Colline per Legoli, a Il Romito, comune di Ponsacco, proprio al confine con Pontedera. Il caso è stato reso noto su Facebook dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gian Paolo Quercetani. "C'erano tre malviventi incappucciati - ha scritto sabato all'ora di pranzo - appostati come predatori.

