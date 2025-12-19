biathlon vetle sjaastad christiansen vince la sprint di annecy lukas hofer e tommaso giacomel a ridosso della top 20

A Annecy-Le Grand Bornand, la terza tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si apre con una sprint emozionante. Vetle Sjaastad Christiansen conquista la vittoria davanti a Johannes Dale-Skjevdal, consolidando il dominio norvegese. Lukas Hofer e Tommaso Giacomel si fanno valere tra i migliori, sfiorando la top 20 in una gara che promette grande spettacolo e sorprese.

La 10 km sprint maschile di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vede la doppietta norvegese con la vittoria di Vetle Sjaastad Christiansen davanti al connazionale Johannes Dale-Skjevdal, mentre completa il podio il transalpino Emilien Jacquelin. Giornata non positiva in casa Italia: il migliore è Lukas Hofer, 22°, di poco davanti a Tommaso Giacomel, 24°, mentre è già terminato il fine settimana per tutti gli altri azzurri al via, con Patrick Braunhofer 71°, Christoph Pircher 82°, ed Elia Zeni 86°. La vittoria va al norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, che trova lo zero al poligono e centra il successo con il crono complessivo di 25’00?6, precedendo il connazionale Johannes Dale-Skjevdal, il quale commette due errori al tiro, equamente distribuiti tra le due serie, secondo a 3?5, mentre completa il podio il transalpino Emilien Jacquelin, che manca un bersaglio in piedi ed è terzo a 5?0. 🔗 Leggi su Oasport.it

