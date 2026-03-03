Una nuova direttiva dell’Unione Europea, prevista in vigore dal settembre 2025, mira a ridurre gli sprechi alimentari nelle scuole. Ricci, rappresentante dell’Università Iuss, ha commentato questa iniziativa, evidenziando gli obiettivi di limitare lo smaltimento di cibo nelle strutture educative. La normativa stabilisce regole precise per la gestione e il consumo degli alimenti nelle mense scolastiche.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “La direttiva di recente introduzione del settembre 2025 ha reso obbligatori dei target che a livello di Sdgs, quindi a livello di Nazioni Unite, non erano obbligatori per diversi settori, in particolare quelli che vengono ritenuti i maggiori produttori di sprechi e, quindi, distribuzione e livello di consumo domestico". Sostiene Carola Ricci, professore associato di Diritto internazionale Università di Pavia e istituto di Studi superiori di Pavia e delegata all?Africa e alla Cooperazione internazionale per l'Università di Pavia, intervenuta al convegno promosso da PlanEat 'Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole' presso la sala Stampa della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Ricci (Iuss): "Nuova direttiva Ue punta a ridurre sprechi alimentari scolastici"

MasterChef Italia: sostenibilità e sfida agli sprechi al centro della nuova stagioneDall'11 dicembre prende il via la nuova stagione di MasterChef Italia: un'edizione che i giudici ci confermano essere incentrata su temi di...

Caro-Energia: Governo punta su ETS per ridurre bollette, ma l’UE e l’efficacia restano incognite.Decreto Energia: il Governo Meloni punta a ridurre i costi delle bollette intervenendo sul sistema ETS, ma l'UE potrebbe porre dei veti Il governo...

Aggiornamenti e notizie su Sostenibilità Ricci Iuss Nuova...

Sostenibilità, lo Iuss capofila della formazione specialisticaLa crisi climatica accelera, le disuguaglianze aumentano e le transizioni energetiche e industriali stanno cambiando in profondità economie e geopolitica. In parallelo cresce, in Italia e a livello ... laprovinciapavese.gelocal.it

Industria tessile sostenibile lo Iuss studia i modelli idealiSarà lo Iuss di Pavia a fornire alle filiere lombarde del tessile le analisi ed i modelli per operare con il migliore impatto ambientale possibile. L'Istituto universitario di studi superiori e ... laprovinciapavese.gelocal.it