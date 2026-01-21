Da Pievequinta al Lussemburgo | l' odissea di Adele Garavini protagonista al convegno universitario

Il convegno a Dudelange, il 25 gennaio, ricorda Luigi Rech, primo borgomastro italo-lussemburghese e figura stimata. Tra gli interventi, sarà protagonista anche Adele Garavini, con il racconto della sua esperienza da Pievequinta al Lussemburgo. Un’occasione di riflessione sulla storia e le connessioni tra Italia e Lussemburgo, in un incontro dedicato alla memoria e al patrimonio comune.

Domenica l'insegnante Paola Bezzi presenta "Destinazione sottosuolo": il viaggio di una famiglia da Casemurate alle miniere di ferro, tra miseria e antifascismo Luigi Rech, dopo aver completato gli studi, lavorò nelle acciaierie Arbed della cittadina. Nel 1956 si iscrisse al Partito Operaio Socialista lussemburghese, guidò per alcuni anni la squadra degli italo-lussemburghesi di Dudelange ed è stato vicepresidente nazionale della Confederazione generale del lavoro lussemburghese. “Paese mio, ti lascio e vado via. Dallo zolfo di Romagna al ferro del Lussemburgo: itinerario migratorio di una famiglia italiana nell’epoca industriale" sarà, infatti, il titolo dell’intervento di Paola Bezzi alla giornata in ricordo di Luigi (Louis) Rech.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Montesarchio protagonista al convegno ‘Borghi – Building Opportunities for Rural Growth’ dell’Università Vanvitelli Leggi anche: Tom Ford torna alla regia con Un grido fino al cielo, nel cast anche Adele al suo debutto cinematografico Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Da Pievequinta al Lussemburgo: l'odissea di Adele Garavini protagonista al convegno universitario.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.