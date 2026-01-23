Barbara Fusar Poli da Salt Lake City 2002 a Milano Cortina 2026 | io allenatrice da sudore e lacrime E ai social dico no

Barbara Fusar Poli ripercorre il suo percorso dagli anni a Salt Lake City 2002 fino a Milano Cortina 2026, sottolineando l’importanza del lavoro e della preparazione. Allenatrice da sudore e lacrime, evidenzia il valore della dedizione e della costanza, rifiutando facili spettacolarizzazioni anche sui social. In un contesto competitivo come quello delle Olimpiadi, il successo si costruisce con impegno quotidiano, perché sul ghiaccio non si improvvisa.

Milano, 23 gennaio 2026 – Non si improvvisa mai sul ghiaccio, bisogna arrivare preparati a tutto e lo si fa solo con il lavoro. Un mantra che Barbara Fusar Poli, ex pattinatrice su ghiaccio (campionessa nella danza in coppia con Maurizio Margaglio) si è sempre ripetuta, da atleta e da allenatrice. A venti anni da Torino 2006 e a 24 dalla medaglia di Salt Lake City, rivivrà una nuova avventura olimpica, stavolta da tecnica di Charlène Guignard e Marco Fabbri. Come vede la squadra azzurra a Milano Cortina? “Le Olimpiadi in casa sono un’opportunità rara. Abbiamo una squadra forte, pronta a lottare per una medaglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

