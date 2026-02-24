Festa al Dall’Ara | un rigore di Bernardeschi stende l’Udinese | Le pagelle

Bernardeschi ha segnato un rigore decisivo che ha portato alla vittoria del Bologna contro l’Udinese. La partita si è accesa subito, con i padroni di casa che hanno cercato di imporre il ritmo fin dall’inizio, mentre i friulani hanno dovuto fare i conti con l’assenza di Solet, espulso dopo pochi minuti. La gara ha mostrato ritmo e intensità, lasciando molti appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Nel posticipo della 26a giornata, il Bologna prova a spingere sin dal fischio d’inizio mentre l’Udinese è costretta a togliere Solet dopo appena 10 minuti. Castro è pimpante, ma la gara è parecchio spezzettata. Al 34’, un sinistro da distanza siderale di Pobega sporca i guanti di Okoye. Altra conclusione di Castro piuttosto innocua poco più tardi e poi tutti negli spogliatoi sullo 0-0, tra i mugugni di un Dall’Ara decisamente inviperito con l’arbitro Marcenaro. La ripresa comincia con il Bologna aggressivo e decisamente più convinto. Al 54’, Orsolini cicca a tu per tu con il portiere, innescando una strana carambola che finisce per favorire Rowe, bravo a girarsi a botta sicura: Zemura si lancia alla disperata e salva sulla linea. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il Bologna torna a vincere al Dall’Ara: Bernardeschi (e Castro) stendono l’UdineseIl Bologna batte l’Udinese grazie ai gol di Bernardeschi e Castro, dimostrando determinazione e spirito di squadra.

Pagelle Bologna-Udinese, i voti della partita: decide Bernardeschi su rigoreFederico Bernardeschi ha segnato il secondo gol in campionato, grazie a un rigore conquistato da Santiago Castro durante la partita tra Bologna e Udinese.

Festa al Dall’Ara: un rigore di Bernardeschi stende l’Udinese | Le pagelleIl fantasista toscano entra al 56’ e venti minuti dopo realizza il gol partita spiazzando Okoye dagli undici metri. Ora il Bologna è di nuovo 8° in classifica, mentre giovedì arriverà il Brann per il ... bolognatoday.it

Riecco il Bologna: sfatato il tabù Dall'Ara, Bernardeschi abbatte l'Udinese di rigoreCentocinque giorni dopo l'ultima volta, il Bologna torna a vincere in casa. Lo fa contro l'Udinese, di rigore, grazie a un penalty realizzato. tuttomercatoweb.com

Partita brutta e ruvida ma il Bologna strappa i 3 punti (non vinceva al Dall'Ara in campionato dal 9 novembre) grazie alla generosità di Castro ed alla precisione di Bernardeschi su rigore - facebook.com facebook

106 - Il #Bologna ha vinto una gara interna di #SerieA a distanza di 106 giorni dall'ultima - 9 novembre 2025 (2-0 vs Napoli) - interrompendo così una striscia di sette incontri consecutivi senza successi (1N, 6P) al Dall’Ara nel massimo campionato. Conquista. x.com