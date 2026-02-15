Un uomo ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo a Bergamo, provocando il panico tra i presenti. La vicenda si è conclusa con l’intervento immediato dei genitori e dei passanti, che sono riusciti a bloccare il rapitore prima che potesse fuggire. La Polizia ha arrestato l’uomo poco dopo, quando è arrivata sul posto. La bambina non ha riportato ferite e sta bene.

Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo - poi arrestato dalla Polizia - ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L'episodio è accaduto in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. Il padre è a sua volta intervenuto per bloccare l'aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura di un femore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paura in un centro commerciale a Bergamo: uomo afferra una bimba, fermato da genitori e passanti

