Paura in un centro commerciale a Bergamo | uomo afferra una bimba fermato da genitori e passanti
Un uomo ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo a Bergamo, provocando il panico tra i presenti. La vicenda si è conclusa con l’intervento immediato dei genitori e dei passanti, che sono riusciti a bloccare il rapitore prima che potesse fuggire. La Polizia ha arrestato l’uomo poco dopo, quando è arrivata sul posto. La bambina non ha riportato ferite e sta bene.
Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo - poi arrestato dalla Polizia - ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L'episodio è accaduto in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. Il padre è a sua volta intervenuto per bloccare l'aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura di un femore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Bergamo: afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via alla madre, arrestato. La piccola ha un femore rotto
A Bergamo, un uomo ha aggredito una bambina di un anno e mezzo cercando di portarla via dalla madre, e le ha rotto il femore nel tentativo.
Bergamo, tenta di sequestrare una bambina al centro commerciale
Un uomo senza fissa dimora a Bergamo ha cercato di portare via una bambina al centro commerciale, afferrandola per le gambe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Degrado, furti e paura: una giornata nel centro storico di Genova; Paura in centro, giovane donna investita da un autobus e scaraventata contro un furgone: in azione i soccorsi, è grave; Accoltellamento nel centro storico di Andria: paura tra i residenti VIDEO; Il centro di Lecco e la paura in strada.
Paura in mattinata: divampano le fiamme nel supermercato del centro commercialeÈ accaduto intorno alle 8 di oggi a Lecce, ai danni del market Sisa di via Bachelet. Sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale: si sarebbe trattato di un guasto a ... lecceprima.it
Paura in centro, giovane donna investita da un autobus e scaraventata contro un furgone: in azione i soccorsi, è graveTRIESTE. Poco dopo le 13 di oggi, 10 febbraio, una giovane donna è stata centrata da un autobus mentre attraversava la strada, non sulle strisce pedonali, in centro a Trieste: si trova ora ricoverata ... ildolomiti.it
Paura all’alba, tre auto in fiamme in pieno centro facebook
Paura all’alba nel centro storico per l'incendio di un appartamento - Il Giunco x.com