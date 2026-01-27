Quasi 500 cittadini visitati per prevenire le malattie cardiovascolari

La prevenzione delle malattie cardiovascolari rappresenta un passo importante per la salute pubblica. Quasi 500 cittadini sono stati sottoposti a controlli per individuare eventuali rischi e favorire interventi tempestivi. Questo approccio mira a ridurre l’incidenza di una delle principali cause di mortalità in Occidente, promuovendo una maggiore consapevolezza e attenzione alla salute del cuore.

, la prima causa di morte in Occidente. Sono i numeri della campagna regionale gratuita organizzata, in partecipazione con Ulss e Comune, dall’associazione Amici del Cuore della Terraferma Veneziana, che in 5 mesi, da giugno a dicembre senza contare luglio e agosto, ha generato un’opera di solidarietà capace di coinvolgere a turno 40 volontari, 10 medici, e 40 infermieri, messi a disposizione dal Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria (Cives) e dalla sede mestrina d’Infermieristica patavina, che inoltre ha beneficiato di 7 borse di studio per un valore complessivo di 3.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Malattie Cardiovascolari

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Malattie Cardiovascolari

Festività, oltre 35 mila ingressi nei musei cittadini: quasi 20 mila i visitatori per OlimpichettoA Natale Vicenza è andata davvero in scena. Se nei musei cittadini dal 20 dicembre al 6 gennaio si sono registrati oltre 35 mila ingressi, con picchi di ... ecovicentino.it

Fiume Veneto, bilancio 2026–2028: debito quasi azzerato e meno tasse per i cittadini --> https://www.nordest24.it/fiume-veneto-bilancio-2026-2028-riduzione-debito-tasse - facebook.com facebook

A Niscemi (Caltanissetta) un migliaio di cittadini che hanno dovuto lasciare abitazioni, attività commerciali e studi professionali, perché si trovano in zona rossa, a causa della frana che rende sempre più pericolose le aree a ridosso del centro storico, nelle zon x.com