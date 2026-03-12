Benzina e gas alle stelle Oltre la metà di imprese colpite Ravaglia | Misure anti-rincari

L’aumento dei prezzi di benzina e gas sta colpendo più della metà delle imprese del territorio bolognese. Le bollette energetiche sono salite, influenzando direttamente le attività commerciali locali. Ravaglia ha annunciato l’intenzione di adottare misure per contrastare i rincari e alleviare le difficoltà delle aziende. La situazione si aggrava a causa dell’escalation dei conflitti in Medio Oriente.

L’aumento dei prezzi delle bollette e dei carburanti legato all’escalation dei conflitti in Medio Oriente rischia di avere effetti significativi anche sul tessuto economico cooperativo del territorio bolognese. A lanciare l’allarme è Confcooperative Terre d’Emilia, che ha realizzato una prima analisi interna sulle imprese associate. Secondo una stima preliminare, ben oltre la metà delle coop associate rischiano impatti rilevanti con l’aumento dei costi legati a bollette e carburanti. Nel dettaglio, il 34% delle cooperative associate nell’area di Bologna risulta direttamente esposto all’aumento dei costi energetici. Si aggiunge poi un 26% di imprese cooperative molto esposte, con un impatto potenzialmente diretto sui bilanci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

