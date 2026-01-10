Bonus fino a 2mila euro per i dipendenti chi può ottenere il fringe benefit esentasse nel 2026

Nel 2026, i fringe benefit per i dipendenti sono soggetti a nuove soglie di esenzione fiscale. È confermato che fino a 1.000 euro non si pagano tasse, mentre questa soglia si amplia a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Queste misure mirano a favorire il benessere dei dipendenti, offrendo benefici esentasse fino a determinati importi.

Nel 2026 la legge di bilancio ha confermato molte regole sui fringe benefit: non si pagano tasse fino a mille euro, una soglia che sale a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico. Sparisce, invece, la misura dedicata in particolare ai neoassunti. Ecco come funzionano e chi può ottenere questo bonus esentasse.

