Asm Taormina | bonus Fringe Benefit 2025 per tutti i dipendenti

ASM Taormina ha annunciato il bonus Fringe Benefit 2025 destinato a tutti i dipendenti. La Segreteria Provinciale Faisa-Cisal riconosce l’impegno della gestione dell’azienda, partecipata dal Comune, nel valorizzare il benessere dei propri lavoratori con questa misura. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione alle esigenze del personale e alla qualità del servizio offerto.

La Segreteria Provinciale Faisa-Cisal esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla governance di ASM Taormina, partecipata del Comune, nei confronti dei propri lavoratori. Su richiesta del sindacato durante la riunione territoriale di ottobre, il Consiglio di Amministrazione di ASM. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

