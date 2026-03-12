A Benevento, dopo la mobilitazione transfemminista del 9 marzo, è stato costituito un nuovo gruppo di autocoscienza maschile promosso da Officina Transfemminista. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle attività di sensibilizzazione e confronto promosse dall'organizzazione. Il gruppo nasce con l'obiettivo di promuovere un dialogo interno e di stimolare riflessioni su tematiche di genere.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la mobilitazione transfemminista che il 9 marzo ha attraversato Benevento, prende forma una nuova iniziativa sul territorio: la nascita di un gruppo di autocoscienza maschile promosso da Officina Transfemminista. Il corteo, organizzato all’indomani delle mobilitazioni legate alla giornata internazionale dell’8 marzo, ha portato in strada un centinaio di persone tra associazioni, collettivi e cittadin? per denunciare le diverse forme di violenza sessista, economica e istituzionale e ribadire che la violenza patriarcale non è un’emergenza isolata ma un fenomeno strutturale della società. Sull’onda della partecipazione e del dibattito aperto dalla giornata di ieri e dagli incontri che si svolgono da alcuni mesi in città, nasce ora un percorso rivolto agli uomini di autocoscienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, nasce un gruppo di autocoscienza maschile promosso da Officina Transfemminista

