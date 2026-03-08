Il 8 marzo, durante un corteo transfemminista a Roma, circa dieci persone si sono presentate al punto di partenza del corteo. Questi individui avevano posizioni favorevoli allo scià e all’intervento americano e israeliano in Iran. È scoppiato un battibecco tra il gruppo e i partecipanti al corteo. La situazione si è poi calmata senza ulteriori incidenti.

Un gruppo di circa dieci persone, favorevoli allo scià e all'intervento americano e israeliano in Iran, si è presentato al punto di partenza del corteo transfemminista a Roma. I manifestanti presenti per l'8 marzo hanno denunciato l'invasione del loro spazio, sottolineando come la piazza si schieri contro la guerra in corso in Medioriente. Le organizzatrici di 'Non una di meno' hanno invitato i propri partecipanti ad allontanarsi e a non rispondere alle provocazioni del gruppo pro-scià, che è rimasto sul posto sventolando le proprie bandiere.

© Lapresse.it - 8 marzo, a corteo transfemminista a Roma battibecco con gruppo pro-scià

