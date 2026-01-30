No alle squadre B la Curva Sud non sarà a Caravaggio per Atalanta U23-Benevento

La Curva Sud non parteciperà alla trasferta di Caravaggio domenica per la partita tra Atalanta U23 e Benevento. I tifosi hanno deciso di non seguire la squadra in questa occasione e non saranno presenti allo stadio. La decisione arriva dopo le polemiche sui badge e sulle restrizioni. La partita si giocherà senza il supporto dei tifosi più caldi del settore.

Non ci saranno i tifosi della Curva Sud domenica al comunale di Caravaggio in occasione di Atalanta U23-Benevento. A spiegarlo gli stessi esponenti del tifo organizzato giallorosso che fin dall'inizio hanno contestato il progetto della Lega Pro di consentire la partecipazione al campionato di C1 alle squadre B. Una scelta coerente e che era già stata attuata in occasione della trasferta a Biella dello scorso anno contro la Juventus Next Gen. "Domenica il nostro Benevento – si legge nella nota – giocherà a Caravaggio contro l'Atalanta under 23. Noi non presenzieremo. La nostra è una posizione netta e chiara contro un sistema che ormai è in totale confusione da anni e che non ci rappresenta minimamente.

