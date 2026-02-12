Scontro Curva Sud-Biancolino | Chi non regge il peso di questa piazza può andare via

Da anteprima24.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clima in casa Avellino si fa sempre più teso. La Curva Sud ha diffuso un comunicato duro contro mister Biancolino, accusato di aver avuto un confronto troppo acceso con i tifosi. La tensione tra i supporter e la società sale, e ora si parla di possibili conseguenze.

Tempo di lettura: 2 minuti Il clima in casa Avellino si fa tesissimo. La Curva Sud ha diramato un duro comunicato ufficiale contro mister Raffaele Biancolino, reo di aver avuto un confronto troppo acceso con i tifosi. La nota non entra nel merito dei risultati sportivi, ma punta tutto sul rispetto: per gli ultras, la figura del tifoso è sacra e invalicabile. Il messaggio è un ultimatum chiaro: la piazza esige scuse immediate. Chi non regge la pressione e non onora il legame con la città può “preparare la borsa” e andare via. LA NOTA.  “Ci sono limiti invalicabili e gerarchie che non possono non essere rispettate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scontro curva sud biancolino chi non regge il peso di questa piazza pu242 andare via

© Anteprima24.it - Scontro Curva Sud-Biancolino: “Chi non regge il peso di questa piazza può andare via”

Approfondimenti su Avellino CurvaSud

Falsissimo non può andare in onda: ecco perché questa non è censura

Il Tribunale ha deciso di sospendere la trasmissione

Veneziani: “La politica non regge più il peso della cultura”

L’intervento di Veneziani sulla relazione tra politica e cultura ha suscitato commenti e riflessioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.