Il clima in casa Avellino si fa sempre più teso. La Curva Sud ha diffuso un comunicato duro contro mister Biancolino, accusato di aver avuto un confronto troppo acceso con i tifosi. La tensione tra i supporter e la società sale, e ora si parla di possibili conseguenze.

Tempo di lettura: 2 minuti Il clima in casa Avellino si fa tesissimo. La Curva Sud ha diramato un duro comunicato ufficiale contro mister Raffaele Biancolino, reo di aver avuto un confronto troppo acceso con i tifosi. La nota non entra nel merito dei risultati sportivi, ma punta tutto sul rispetto: per gli ultras, la figura del tifoso è sacra e invalicabile. Il messaggio è un ultimatum chiaro: la piazza esige scuse immediate. Chi non regge la pressione e non onora il legame con la città può “preparare la borsa” e andare via. LA NOTA. “Ci sono limiti invalicabili e gerarchie che non possono non essere rispettate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro Curva Sud-Biancolino: “Chi non regge il peso di questa piazza può andare via”

