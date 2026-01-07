Gaudu | Nel 2025 ho toccato il fondo

Nel 2025, David Gaudu ha vissuto un anno difficile, definendolo come

Roma, 7 gennaio 2026 - Per qualcuno la stagione alle spalle è stata memorabile e, in quanto tale, un termine di paragone impegnativo, mentre per molti altri aver girato il calendario è stato quasi un sollievo psicologico: il secondo è il caso di David Gaudu, che ha vissuto un 2025 praticamente da dimenticare. Le dichiarazioni di Gaudu. Per il francese un inizio incoraggiante con una vittoria di tappa al Tour of Oman 2025, ma poi un Giro d'Italia 2025, quello del debutto assoluto, corso in maniera totalmente anonima, come ben denota il 66esimo posto finale: poi la dolorosa rinuncia al Tour de France 2025 prima della parziale rinascita alla Vuelta 2025, con il successo di tappa a Ceres e la maglia rossa indossata un giorno, generando così aspettative importanti in ottica podio, prima del tracollo in classifica generale.

