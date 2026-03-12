Belen Rodriguez fuga d’amore a Genova con Vittorio Brumotti

Belen Rodriguez ha passato alcuni giorni a Genova insieme a Vittorio Brumotti. La modella sudamericana ha condiviso questa esperienza, che ha attirato l’attenzione dei media, e si è lasciata coinvolgere dalle cronache di gossip. La vicenda si è svolta negli ultimi giorni e ha suscitato curiosità tra il pubblico. Il soggiorno nel capoluogo ligure è stato oggetto di discussione tra gli appassionati di notizie di costume.

Sono anni, ormai, che Belén Rodriguez non smette di essere al centro del gossip. Recentemente, la modella sudamericana ha raccontato di aver trascorso qualche giorno a Genova. Come mai la showgirl è stata lì? Molti hanno pensato che fosse per Olly. Sono mesi, infatti, che gira voce che tra la conduttrice e il cantante sia in corso un flirt. Eppure, mai una foto insieme, mai una prova che testimoni la loro presunta frequentazione. Scartata questa ipotesi, a dare una risposta alla domanda ci ha pensato Deianira Marzano. Secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip, Belen avrebbe trascorso il fine settimana nel capoluogo ligure con Vittorio Brumotti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

