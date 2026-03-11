Belen e Brumotti | la rivelazione su Genova e Sanremo

Recentemente circolano voci che collegano la showgirl Belén Rodríguez e l’ex inviato Vittorio Brumotti, entrambi descritti come single dalle fonti disponibili. Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme a Genova e durante la settimana di Sanremo. Per ora, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla natura di eventuali rapporti tra loro.

Le ultime indiscrezioni fanno emergere un possibile legame sentimentale tra la showgirl Belén Rodríguez e l’ex inviato Vittorio Brumotti, entrambi definiti single dalle fonti disponibili. La notizia nasce da una testimonianza che colloca i due protagonisti in momenti di intimità a Genova e durante il Festival di Sanremo. La voce della giornalista Deianira Marzano riporta dettagli specifici su un weekend trascorso dalla Rodriguez nella città ligure, smentendo le voci iniziali che legavano la modella al cantante Olly. L’analisi si sposta quindi sulle dinamiche relazionali tra due figure del panorama televisivo italiano, entrambe libere da vincoli affettivi attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

