Un’esplosione si è verificata sul lungomare di Ramlet al-Baida a Beirut, provocando la morte di almeno sei persone secondo le autorità locali. L’incidente ha coinvolto numerosi civili e ha causato, inoltre, l’evacuazione di circa 800 mila sfollati dalla zona interessata. La dinamica dell’esplosione e le eventuali cause sono attualmente oggetto di indagine.

Un’esplosione sul lungomare di Ramlet al-Baida a Beirut ha causato la morte di almeno sei persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Filmati girati da testimoni mostrano il caos immediato post-attacco, con ambulanze in movimento e civili che scappano dal luogo dell’incidente. Il bilancio complessivo dell’offensiva israeliana in Libano si aggira già su oltre 600 vittime e circa 800mila sfollati. In questo scenario, le dinamiche produttive e i dati di ascolto dei media nazionali diventano cruciali per comprendere come l’informazione viaggia e influenza la percezione pubblica. L’impatto territoriale e la reazione immediata. I filmati disponibili catturano un momento di terrore puro, dove la fuga diventa l’unica opzione per i residenti del quartiere costiero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

