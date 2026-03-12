Beccato con tre panetti di hashish e marijuana dentro un zaino | 30enne arrestato a Taurianova

Durante controlli antispaccio a Taurianova, la polizia ha fermato un uomo di 30 anni che aveva nello zaino tre panetti di hashish e marijuana. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di droga svolta dalle forze dell’ordine nella zona.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato nelle campagne dai poliziotti del commissariato. Sono scattati i domiciliari Nel corso di servizi per contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il pm di turno presso la procura della Repubblica di Palmi, avvisato dell'episodio, ha disposto il sequestro di quanto rinvenuto e che l'arrestato, dopo le formalità di rito, fosse posto agli arresti domiciliari. Successivamente il gip presso il tribunale di Palmi ha accolto le richieste del pm e convalidato l'arresto dell'uomo.

