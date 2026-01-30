Focus ' ndrangheta trovato in casa con 420 grammi di marijuana | arrestato 25enne a Taurianova

Gli agenti della polizia di Taurianova hanno arrestato un 25enne trovato in casa con 420 grammi di marijuana. Durante un’operazione mirata a fermare il droga traffico, i poliziotti sono entrati nell’abitazione e hanno scoperto la sostanza. L’uomo è stato portato in commissariato, dove adesso dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione rientra nei controlli intensificati contro la ‘ndrangheta nel territorio.

Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato anche 2.550 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio L'arresto è avvenuto con il supporto delle unità cinofile della questura di Reggio Calabria. Il giovane è stato sorpreso in flagranza di reato mentre deteneva sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 420 grammi di marijuana, suddivisa in diversi sacchetti di cellophane pronti per il confezionamento monodose, 2.550 euro in contanti di diverso taglio, ritenuti verosimilmente provento dell'attività di spaccio, e un bilancino di precisione.

