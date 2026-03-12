Beatus Bikers 2026 | moto e fede a Rapallo

A Rapallo si svolge l’evento Beatus Bikers 2026, un appuntamento che unisce la passione per le moto alla devozione religiosa. La manifestazione si tiene presso il Santuario di N., attirando appassionati di motori e credenti che condividono un interesse comune. Durante l’evento, i partecipanti si riuniscono per momenti di preghiera e raduni motociclistici, creando un ponte tra fede e passione per le due ruote.

La devozione religiosa e la passione per i due ruote si incontrano a Rapallo, dove il Santuario di N.S. di Montallegro ospita l'evento Beatus Bikers 2026. La giornata è fissata per domenica 15 marzo 2026 e promette un incontro unico tra tradizione locale e cultura motoristica. L'iniziativa prevede un programma strutturato che parte dalle 9:00 con le iscrizioni presso la Rotonda Marconi per poi snodarsi in un giro turistico che porta i partecipanti direttamente al santuario. L'apice della manifestazione sarà la Santa Messa celebrata alle 11:30, seguita da un pranzo convenzionato prenotabile.