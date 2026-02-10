La crisi politica di Rapallo mette a rischio la riqualificazione della piscina Rapallo Nuoto scrive ai politici

La crisi politica a Rapallo rischia di bloccare la riqualificazione della piscina. Il Comune si trova nel mezzo di una battaglia tra maggioranza e opposizione, e il prossimo Consiglio comunale del 23 febbraio potrebbe decidere il destino della giunta guidata dalla sindaca. La situazione resta tesa, con l’intera città che segue con attenzione gli sviluppi.

In attesa del Consiglio comunale del 23 febbraio la società di nuoto chiede di unire le forze per non perdere l'opportunità di ristrutturare l'impianto Il clima di incertezza politico rischia anche di complicare i lavori di riqualificazione della piscina comunale, una preoccupazione molto sentita dalla società di nuoto di Rapallo che ha esortato i politici di tutte le fazioni a unirsi per un obiettivo importante. “L’instabilità politica di queste ore rischia di far svanire, ancora una volta, un progetto costruito con investimenti ed anni di lavoro e visione. Rivolgiamo quindi un appello a tutte le forze amministrative: lavorate come una squadra.🔗 Leggi su Genovatoday.it

