Beatus Bikers 2026 | motori e spiritualità al Santuario di NS di Montallegro a Rapallo
Domenica 15 marzo si svolge a Rapallo l’evento Beatus Bikers 2026, una giornata dedicata agli appassionati di motori e spiritualità. La manifestazione prevede un raduno che termina con l’arrivo al Santuario di Nostra Signora di Montallegro, coinvolgendo motociclisti e visitatori nel rispetto delle tradizioni locali. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza coinvolgimento di figure pubbliche.
Domenica 15 marzo torna a Rapallo la Beatus Bikers, una giornata di incontro, motori e spiritualità con arrivo al Santuario di N.S. di Montallegro e benedizione dei motociclisti.ProgrammaOre 9:00 – Apertura iscrizioni presso Rotonda MarconiOre 10:30 – Partenza del giro turistico con arrivo al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
