Beatus Bikers 2026 | motori e spiritualità al Santuario di NS di Montallegro a Rapallo

Domenica 15 marzo si svolge a Rapallo l’evento Beatus Bikers 2026, una giornata dedicata agli appassionati di motori e spiritualità. La manifestazione prevede un raduno che termina con l’arrivo al Santuario di Nostra Signora di Montallegro, coinvolgendo motociclisti e visitatori nel rispetto delle tradizioni locali. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza coinvolgimento di figure pubbliche.