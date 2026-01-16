Il Museo di San Marco a Firenze annuncia il tutto esaurito per la mostra dedicata a Beato Angelico, in programma fino al 25 gennaio 2026. La mostra, curata dalla Fondazione Palazzo Strozzi in collaborazione con il Ministero della Cultura e i Musei nazionali toscani, si propone di approfondire l’opera e il contesto del pittore domenicano. Un’occasione unica per apprezzare i capolavori di uno degli artisti più rappresentativi del Rinascimento.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Tutto esaurito al Museo di San Marco per la grande mostra Beato Angelico che chiuderà il 25 gennaio organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Toscana, curata da Carl Brandon Strehlke con Stefano Casciu e Angelo Tartuferi. Per la sezione di Palazzo Strozzi i biglietti in prevendita sono esauriti, ma è sempre possibile acquistare l’ingresso direttamente in biglietteria. Il museo riaprirà regolarmente il 27 gennaio e darà il via ai lavori di riallestimento di alcune sale. Dal 27 gennaio al 6 marzo, infatti, saranno temporaneamente non visitabili per le necessarie operazioni di riallestimento la Sala del Beato Angelico, che ha ospitato la sezione dedicata agli esordi dell’artista in dialogo con maestri e contemporanei, la Biblioteca di Michelozzo e la Sala di Fra Bartolomeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo di San Marco, tutto esaurito per la mostra sul Beato Angelico: chiude il 25 gennaio

Leggi anche: "Beato Angelico": la mostra a Palazzo Strozzi e al Museo di S. Marco

Leggi anche: Mostra del Beato Angelico: cinque capolavori “non del Beato Angelico” da non perdere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Firenze, Palazzo Strozzi e Museo di San Marco. La mostra il “Beato Angelico” – fino al 25 gennaio 2026; “Beato Angelico, l’arte e il territorio”: Vicchio e il Museo di San Marco insieme per celebrare il genio del quattrocento; Il Beato Angelico «torinese» torna ai Musei Reali dopo la grande mostra di Firenze. Alla riscoperta del capolavoro tardo del frate pittore; EX LINIFICIO «Un museo diffuso che agisca con Brera»: la strada per evitare un futuro infausto.

Firenze, Museo di San Marco, tutto esaurito per la mostra “Beato Angelico” - Tutto esaurito al Museo di San Marco per la grande mostra Beato Angelico che chiuderà il 25 gennaio organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi in collaborazione con il Ministero della Cultura – Dire ... toscanaoggi.it

Firenze celebra il Beato Angelico, il pittore santo che rivoluzionò il '400 con l'oro - In quella fase iniziale del Quattrocento, il Beato Angelico era considerato «il pittore più importante di Firenze». ilmessaggero.it

Firenze, torna la Deposizione di Santa Trinita del Beato Angelico al Museo di San Marco - L'opera restaurata grazie al sostegno dei Friends of Florence è nuovamente esposta al pubblico e visibile nella Sala del Beato Angelico Firenze, 15 febbraio 2025 - lanazione.it

In occasione della mostra “Beato Angelico”, Palazzo Strozzi e MUSEO DI SAN MARCO Firenze collaborano per la realizzazione del Kit Famiglie, una speciale mappa gratuita pensata per i visitatori più piccoli e i loro accompagnatori. Il Kit Famiglie suggerisce - facebook.com facebook