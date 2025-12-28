Capodanno 2026 tutti i concerti in piazza | a Roma tre in uno con Amoroso Fabri Fibra e Tananai da Catanzaro quello Rai A Napoli 4 giorni in musica

Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. Non ci saranno solo lenticchie e cotechino, spettacoli teatrali e sale. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Capodanno 2026, tutti i concerti in piazza: a Roma tre in uno (con Amoroso, Fabri Fibra e Tananai), da Catanzaro quello Rai. A Napoli 4 giorni in musica Leggi anche: Capodanno a Roma 2026: il concertone gratuito al Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai Leggi anche: ? Capodanno 2026 a Roma: Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso al Circo Massimo! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno concerti 2026: chi canta il 31 dicembre 2025 a Roma, Milano, Napoli, Sardegna, Sicilia e nel resto d'Italia; Concerti di Capodanno 2026: tutti gli eventi da non perdere; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere. Concerti di Capodanno 2026 in piazza e non solo: tutti gli eventi da non perdere - La notte di San Silvestro si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, e in Italia si celebra rigorosamente a ritmo di musica. cosmopolitan.com

Tutti i concerti per il Capodanno 2026 - Nei giorni precedenti a Capodanno, a Golfo Aranci si esibiranno i Gemelli Diversi il 27 dicembre, mentre il 28 sarà la volta dei Neri per Caso. ciakgeneration.it

Capodanno 2026 a Napoli: la musica e gli eventi per dare il benvenuto al nuovo anno - Musica dal vivo, tradizione e brindisi a mezzanotte: tutto quello che c’è da sapere sul Capodanno napoletano per salutare il 2025 con lo spirito migliore e accogliere il 2026 con gioia ... siviaggia.it

DOLCI MONOPORZIONE per CAPODANNO per stupire tutti leggi: https://blog.giallozafferano.it/vickyart/ricetta-dolci-monoporzione-per-capodanno/ #fblifestyle - facebook.com facebook

Dai pranzi delle feste a Capodanno. Tutti i consigli per feste in salute x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.