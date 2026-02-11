Line up piloti completa per i tre giorni di test in Bahrain

Nei tre giorni di test in Bahrain, tutti i piloti hanno preso parte alle sessioni preparatorie. Le squadre lavorano sodo per mettere a punto le vetture in vista dell’inizio del campionato. I test sono stati ricchi di novità e di spunti importanti, con i team che cercano di migliorare le prestazioni e di capire meglio le nuove monoposto. La pista ha visto un grande coinvolgimento di tutte le scuderie, che si sono concentrate su diversi programmi di test, senza perdere tempo. Ora si attende solo l’inizio della stagione ufficiale.

Nel contesto dei preparativi per la nuova stagione, la Formula 1 prosegue con la seconda fase di test pre-stagionali 2026, questa volta in un circuito diverso rispetto al passato. La scelta del Bahrain permette ai team di mettere alla prova le nuove monoposto in condizioni ambientali differenti, favorendo una raccolta dati più esaustiva e una valutazione approfondita delle innovazioni tecniche introdotte. La maggior parte dei partecipanti ha adottato strategie diversificate riguardo l'assegnazione dei piloti durante le sessioni, con l’obiettivo di ottimizzare le fasi di verifica. In linea con le tradizioni, ogni squadra può utilizzare una sola vettura al giorno, concentrando gli sforzi sulla messa a punto e sulla raccolta di dati specifici. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Line up piloti completa per i tre giorni di test in Bahrain Approfondimenti su Bahrain Formula1 Programma piloti McLaren per i test pre-stagionali in Bahrain La McLaren ha annunciato le prime mosse per i test pre-stagionali in Bahrain. F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista, Ferrari con Leclerc e Hamilton Questa mattina in Bahrain i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test della Formula 1 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Bahrain Formula1 Argomenti discussi: F1 | Test Bahrain 1: ecco la line up piloti completa per i 3 giorni; Cadillac, uomini e strutture: com'è fatto l'undicesimo team del Mondiale; F1 Test Bahrain 2026: programma e line up piloti. Ferrari inizia con Hamilton; Mondiale 2026: tutti i team e i piloti in griglia di partenza | FP - News - Moto 2. F1 | Test Bahrain, UFFICIALI le line-up dei team: così si alterneranno i pilotiI team di F1 stanno iniziando a diffondere le loro line-up ufficiali per la prima sessione di test pre-stagionali sul circuito del Bahrain ... f1ingenerale.com Gerrard Xie completa la griglia di partenza 2026: ufficiale il suo passaggio in DAMSIl team francese ha annunciato l'ingaggio ufficiale del 19enne cinese, che completa lo schieramento dell'imminente campionato ... formulapassion.it F1 Test Bahrain 2026: programma e line up piloti. Ferrari inizia con Hamilton #F1Testing #Ferrari #F12026 x.com Nuova avventura del Team nel Gt3 Championship organizzato da Iracing For Fun Italia Ben 7 Piloti IS Corse affronteranno le 12 gare previste e per l'occasione abbiamo vestito le nostre Mustang Gt3 con una nuova livrea che sottolinea ancora di più l'essenz - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.