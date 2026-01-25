Scontri sull' A1 tra ultras della Lazio e del Napoli con mazze e bastoni | ecco cosa è successo

Nella prima mattinata sull'autostrada A1 si sono verificati scontri tra ultras della Lazio e del Napoli, in viaggio rispettivamente da Lecce e verso Torino per la partita contro la Juventus. Le tensioni hanno portato all’uso di mazze e bastoni, causando disagi e interventi delle forze dell’ordine. L’incidente evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla gestione degli eventi sportivi e alla sicurezza durante i trasferimenti dei tifosi.

Momenti di tensione all'alba sull'autostrada A1 tra un gruppo di ultras della Lazio di rientro da Lecce e uno del Napoli diretto a Torino, per la trasferta contro la Juventus. Entrambi i gruppi stavano viaggiando nel proprio van, quando si sono accorti della presenza degli altri e sarebbero scesi dai mezzi e hanno iniziato la rissa. L'allarme è scattato nella prima mattina di oggi, nel tratto compreso fra Ceprano e Frosinone, nella carreggiata in direzione nord, quando è stato segnalato uno scontro fra persone dal volto coperto e armate di bastoni. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti, ma era già troppo tardi: i due gruppi che si stavano affrontando si erano allontanati dal luogo della rissa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

