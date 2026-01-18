Nella giornata di oggi, sull’autostrada A1 vicino a Bologna, si sono verificati scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma. La corsia d’emergenza è stata temporaneamente bloccata, creando disagi e panico tra gli automobilisti presenti. L’evento ha evidenziato le tensioni tra i gruppi di supporters, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza stradale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bloccata la corsia d’emergenza nei pressi di Bologna. Momenti di forte tensione si sono verificati sull’autostrada A1, nei pressi di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove tifosi della Fiorentina e della Roma sono stati protagonisti di un violento confronto. Circa 200 persone coinvolte nello scontro. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, 18 gennaio, quando circa 200 individui sono scesi dai propri veicoli, fermati lungo la corsia d’emergenza. Molti di loro indossavano cappucci e avevano il volto coperto, rendendo più difficile l’identificazione immediata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Violenti scontri tra ultras di Fiorentina e Roma sull’autostrada A1: panico tra gli automobilisti

Agguato con spranghe e caschi sull'A1: violenti scontri tra ultras di Roma e Fiorentina

A Casalecchio di Reno, lungo l'autostrada A1, si sono verificati violenti scontri tra tifosi di Roma e Fiorentina. L'agguato, con l’uso di spranghe e caschi, ha coinvolto gruppi ultras di entrambe le squadre. L’episodio rappresenta un ulteriore episodio di tensione tra le tifoserie, evidenziando la persistenza di comportamenti aggressivi legati al calcio.

Scontri sull’autostrada A1 tra ultras della Roma e della Fiorentina

Nella giornata di oggi, sull’autostrada A1, si sono verificati alcuni scontri tra gruppi di tifosi della Roma e della Fiorentina. Gli incidenti sono avvenuti mentre i supporter viaggiavano verso le rispettive destinazioni, Torino e Bologna. La Polizia è intervenuta per contenere la situazione e garantire la sicurezza lungo il tratto interessato. Non si segnalano feriti gravi, ma l’episodio evidenzia ancora una volta le tensioni tra le tifoserie nel contesto delle trasferte sportive.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dove sono i nostri nemici Ultras viola a passeggio per Pisa

Tensione in autostrada: violenti scontri tra gli ultras di Fiorentina e Roma x.com

Procida. Buon 2026, anno elettorale Sebastiano Cultrera | Il Presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, accoglie l’invito di Leone XIV alla ragionevolezza e alla serenità, anche nelle dispute. «Se ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri ve - facebook.com facebook