Basta missili |  la dichiarazione di Tajani è la filastrocca delle elementari

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che i missili non sono la soluzione ai conflitti, descrivendo le sue parole come semplici e ripetitive. Nelle ultime settimane, sono state segnalate vittime civili in diverse zone di conflitto, inclusi bambini e studenti, tra cui alcune giovani iraniane uccise durante un attacco aereo. La situazione rimane tesa e le operazioni militari continuano senza soste.

Roma, 12 mar – Prendere le bombe in testa non fa piacere a nessuno. Morire a dieci anni mentre si va a scuola – come le 160 bambine iraniane della scuola femminile di Minab, assassinate da un bombardamento terroristico americano – è una di quelle cose che nessuno vorrebbe succedesse. Nulla da ridire su questo. Ma un’apologia dell’ovvio del calibro di “guerra brutta” ce la si aspetta forse durante la poesia della recita di fine anno delle elementari (già alle medie rischia di essere fuori luogo). Tajani è il personaggio preferito del web. Eppure, alla Farnesina pare che questo dato semplice ed elementare non sia passato. Che ad Antonio Tajani... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

