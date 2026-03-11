Tajani e la ricetta per la pace | Basta missili! Ma il web non perdona e lo mette sulla graticola

Il vicepremier e ministro degli Esteri ha detto in un’intervista a Sky News Arabia che è necessario fermare l’uso di missili, droni, bombe atomiche e missili a lungo raggio nel Medio Oriente. Le sue parole sono state subito commentate sui social, dove molti utenti hanno espresso critiche e scetticismo. La discussione online si è subito infiammata, con opinioni contrastanti sulla proposta di de-escalation.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilasciato un’intervista a Sky News Arabia in cui ha lanciato un appello alla de-escalation nel Medio Oriente con le parole: “ Basta missili, basta droni, basta bombe atomiche, basta missili a lungo raggio. Si può vivere in pace anche senza “. Quello che probabilmente Tajani non si aspettava è la reazione del pubblico online. Le sue parole hanno rapidamente fatto il giro dei social network, diventando materiale fertile per ironie, meme e commenti sarcastici. Su X (ex Twitter) in particolare, molti utenti hanno ironizzato sull’efficacia di un appello del genere in un contesto bellico così complesso: come se bastasse chiedere gentilmente di smettere di lanciare missili per ottenere la pace. 🔗 Leggi su Cultweb.it

