Basket b nazionale Andrea Costa domani torna Sanguinetti

Domani, l’Andrea Costa torna in campo per il girone di ritorno della Serie B, affrontando la Virtus Roma. La squadra, guidata da Sanguinetti, riprende il proprio cammino in una fase importante della stagione. L’obiettivo è consolidare la posizione in classifica e continuare a lavorare con costanza e determinazione per ottenere risultati positivi.

Via al girone di ritorno per l' Andrea Costa, che inaugurerà domani pomeriggio contro la Virtus Roma la sua seconda parte di stagione. Un avvio di ritorno in salita contro la capolista (arbitri designati i signori Perocco, Parisi e Puglisi), a cui seguiranno due partite sulla carta più abbordabili come la trasferta di Chiusi e quella casalinga con Nocera, prima di chiudere il mese di gennaio in casa contro Caserta. Già la gara di andata aveva fatto capire la forza della Virtus Roma, che mise in seria difficoltà i biancorossi costringendoli a una partenza shock (19-0 di parziale nel primo quarto, con una riscossa nella terza frazione che non evitò la sconfitta di 18 lunghezze) simile nelle proporzioni numeriche e nelle difficoltà espresse nell'approccio alla gara a quanto accaduto nel derby di domenica a Ravenna.

