La Pallacanestro Femminile Pisa torna alla vittoria nella serie C, battendo in casa Pontedera. Dopo tre sconfitte consecutive, le atlete pisane riprendono il cammino nel campionato di categoria, offrendo una risposta positiva alla fase iniziale del ritorno. La partita si è svolta presso il proprio impianto, segnando un momento importante per la squadra nel prosieguo della stagione.

Pisa, 25 gennaio 2026 – Dopo tre sconfitte consecutive, torna alla vittoria la Pallacanestro Femminile Pisa, nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C. Diversamente dall’andata, in cui avevano prevalso per soli 4 punti, alle ragazze di Carlo De Filippis, coadiuvato da Andrea Foglia, è bastato un quarto per chiudere la pratica casalinga contro GS Bellaria Pontedera, attualmente all’ultimo posto in classifica generale, insieme a Livorno.. CRONACA – Nel primo periodo le biancorosse sono partite subito forte, con un parziale di 10-0 che ha ipotecato l’andamento del quarto, che si è posi chiuso con il punteggio significativo di 21-2 per le padrone di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, torna al successo la PF Pisa, in casa con Pontedera, in serie C femminile

Basket, terza sconfitta di fila per la PF Pisa, in casa con Porcari, in serie C femminileLa Pallacanestro Femminile Pisa subisce la sua terza sconfitta consecutiva, questa volta in casa contro Porcari, nell'ultima giornata dell'andata del campionato di Serie C.

Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa alla PF Firenze, in serie CLa Pallacanestro Femminile Pisa ha subito la sua prima sconfitta casalinga nel recupero della sesta giornata del campionato di serie C, affrontando la PF Firenze il 11 dicembre 2025.

