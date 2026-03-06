Basket dopo la pausa la stagione della Dole riparte dal Flaminio | big match contro la corazzata Brindisi

Dopo la pausa per le Nazionali, la stagione della Dole Rimini riprende al Flaminio con un incontro importante contro la squadra di Brindisi, considerata una delle più forti del campionato. La partita si svolgerà l’8 marzo, giornata dedicata alle donne, e la squadra biancorossa mira a ottenere la seconda vittoria casalinga consecutiva, dedicandola anche a tutte le donne che seguono con passione questa stagione.

Con la pausa per le Nazionali alle spalle, la Dole Rimini vuole regalare la seconda vittoria casalinga consecutiva al proprio pubblico Con la pausa per le Nazionali alle spalle, la Dole Rimini vuole regalare la seconda vittoria casalinga consecutiva al proprio pubblico e, soprattutto, a tutte le donne, le ragazze, le bambine che portano il biancorosso nel cuore; con il match in programma l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il club, insieme ad Andrea Sancisi, ha infatti pensato ad alcune iniziative dedicate al suo pubblico femminile. Lo spettacolo in campo, però, sarà per tutti, nella sfida con la Valtur Brindisi che fungerà anche da “primo round” di una doppia sfida che proseguirà poi venerdì prossimo in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

